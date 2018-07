Jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.

Meer hulpverleners, makkelijker in contact

Met het extra geld gaat 113Zelfmoordpreventie onder andere meer professionele en vrijwillige hulpverleners inzetten en meer trainingen geven aan bijvoorbeeld huisartsen, scholen en mensen die rond het spoor werken om suïcidale signalen zo vroeg mogelijk te herkennen en vervolgens te handelen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in de vindbaarheid en bereikbaarheid van 113 Zelfmoordpreventie, bijvoorbeeld via social media. Zodat mensen met zelfmoordgedachten makkelijker met de 113 hulpverleners in contact komen.

Voortbouwen op enorme ervaring en expertise

Blokhuis: “Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid. We moeten ons tot het uiterste blijven inspannen om het aantal suïcides terug te dringen. Gelukkig hebben we in Nederland met 113 Zelfmoordpreventie een organisatie die daar een enorme ervaring en expertise in heeft opgebouwd. Ik wil niet opnieuw het wiel uitvinden maar op die kracht voortbouwen. 113Zelfmoordpreventie kan met het forse extra geld bijvoorbeeld veel senior hulpverleners opleiden, die op hun beurt veel meer juniors opleiden, die op hun beurt veel meer vrijwilligers begeleiden. Dat leidt er allemaal toe dat er veel meer gesprekken van hogere kwaliteit gevoerd kunnen worden met de mensen die hulp hard nodig hebben.”

Meer aandacht voor LHBTI

Extra aandacht gaat uit naar het terugdringen van suïcide onder lesbiennes, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele jongeren (LHBTi). Dat gebeurt onder meer door ouders meer te betrekken, door filmportretten te maken waarin ouders, waaronder bekende Nederlanders, hun ervaringen delen over hoe zij hun kinderen hebben gesteund. Belangrijk daarbij is dat ouders met verschillende achtergronden bereikt worden. Jongeren uit de doelgroep zelf gaan ook meekijken of en hoe de informatievoorziening en de aanpak suïcidepreventie beter kan.

Onderzoek naar stijging suïcides

Uit de laatste cijfers over 2017 bleek een flinke stijging van het aantal suïcides onder jongeren. De staatssecretaris heeft in overleg met minister de Jonge opdracht gegeven aan 113Zelfmoordpreventie, gemeenten en de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd om onderzoek te doen naar de oorzaken van deze stijging en of we hier te maken hebben met een zorgelijke trend of een eenmalige piek.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen over iemand? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of www.113.nl 24/7, gratis en anoniem.