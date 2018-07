Enschede Politie houdt verdachte aan in zaak Het Oosterveld in Enschede

Op donderdag 12 juli hield de politie een 36-jarige man uit Hengelo aan in het onderzoek naar het overlijden van een 26-jarige man uit Enschede aan het Oosterveld.

De Hengeloër wordt momenteel verhoord. Het onderzoek in deze zaak gaat ondertussen door.

Op dinsdag 3 juli omstreeks 17.00 uur kreeg de politie een melding dat er in een woning aan Het Oosterveld een overleden persoon zou zijn aangetroffen. De agenten troffen aan het Oosterveld het lichaam van een man aan. Door onderzoek stelde de politie vast dat het om een 26-jarige man uit Enschede gaat die door geweld om het leven is gekomen. De man woonde sinds een aantal maanden in de woning.

Team Grootschalige Opsporing

De politie formeerde het Team Grootschalige Opsporing met de naam Letland en begon een onderzoek naar de omstandigheden waaronder de 26-jarige Enschedeër in de woning aan Het Oosterveld om het leven is gekomen.