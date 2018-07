Ouder echtpaar in Susteren ernstig mishandeld bij overval

In het Limburgse Susteren is in de nacht van zondag op maandag een ouder echtpaar overvallen.

Het stel van 82 en 77 werd mishandeld en vervolgens opgesloten in de kelder en aan hun lot overgelaten. Door urenlang met een klein mesje in de deur te hakken wist de vrouw uiteindelijk de deur open te krijgen. Haar man lag al die tijd zwaargewond op de grond. Dit meldt de lokale zender L1. De vier overvallers kwamen zondagnacht de woning via de achterdeur binnen en drongen de vrouw des huizes terug de woonkamer in. Toen de man op het lawaai afkwam, kreeg hij flinke klappen. Hij liep dieverse bloedingen, een gebroken oogkas, kaak en ribben op. Mogelijk liep hij tijdens de worsteling ook een beroerte op. Hij heeft sinds het incident geen gevoel meer in zijn linkerarm en been. Na de worsteling werd het echtpaar opgesloten in de kelder. Kleinzoon tegen L1: 'Oma hebben ze eerst geboeid met een telefoonkabel en vervolgens de keldertrap af gedirigeerd. Maar opa hebben ze letterlijk de kelder ingegooid.'

Kluis

Toen de vrouw eenmaal de deur open had weten te krijgen, kon zij de hulpdiensten bellen. De woning bleek helemaal overhoop te zijn gehaald. De mannen zouden op zoek zijn geweest naar een kluis. Kleinzoon: 'Maar die is er helemaal niet.'