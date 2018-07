Politie onderzoekt schietincidenten Vlaardingen en Schiedam

De politie onderzoekt twee schietincidenten die plaatsvonden in de nacht van dinsdag op woensdag in Schiedam en Vlaardingen. Daarbij raakte niemand gewond. De incidenten lijken vooralsnog niets met elkaar te maken te hebben.

De bewoner van een huis aan de Francijntje de Kadtlaan in Vlaardingen was vanochtend rond zes uur in een klap wakker, toen hij ontdekte dat er op een ruit aan de voorkant van zijn woning was geschoten. De kogel lag in de woonkamer. Hij begreep meteen waarom zijn hond afgelopen nacht aansloeg. Dat was tussen 01.00 en 02.00 uur.

Tweede incident

Op de Rietkraag in Schiedam vloog rond 02.00 uur een kogel door de woning. Deze kwam ook door een ruit. Een getuige wist te melden dat na het schot een man met een oranje jas wegrende. Hij liep in de richting van de speeltuin in de buurt.

Getuigen gezocht

Het is nog onduidelijk wie er achter de incidenten zit. Daarom zoekt de politie getuigen die informatie of camerabeelden hebben.