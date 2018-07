Het is gortdroog in Nederland en dat blijft nog wel even zo

'Het neerslagtekort bedraagt per woensdag 18 juli 2018 gemiddeld over Nederland 230 millimeter. Daarmee is het nu officieel droger dan tijdens de meest recente zomerdroogte in 2003', zo meldt het KNMI woensdag.

Geen trend

Daarvoor waren echter nog vijf veel drogere jaren: 1911, 1921, 1947, 1959 en 1976. Er is geen trend te bespeuren in de reeks', aldus het KNMI. De droogte wordt veroorzaakt door weinig regen in combinatie met warmte en veel zon waardoor het water dat er is sneller verdampt. Dit hangt samen met hogedrukgebieden boven zuidelijk Scandinavië. De huidige droogte is niet met klimaatverandering in verband te brengen. In de toekomst wordt de kans op droogte wel groter.

Eens per 50 jaar

In 2003 werd de 230 millimeter net niet gehaald en viel de piek van het neerslagtekort in de derde week van augustus. Nu wordt deze waarde al een maand eerder bereikt. Een maximaal tekort van 230 millimeter gedurende het groeiseizoen komt ongeveer eens per 10 jaar voor, maar 230 millimeter in de derde week van juli (zoals nu) slechts eens per ongeveer 50 jaar.

Record-droge zomer 1976

Begin augustus zou het neerslagtekort van 1976 geëvenaard kunnen worden. Voor de komende 15 dagen geeft de neerslagverwachting een grote kans op weinig tot geen neerslag in Nederland. Begin augustus zou dan het neerslagtekort voor de tijd van het jaar van 1976 geëvenaard kunnen worden. Dan is de droogte op 1 augustus een extreem dat gemiddeld slechts eens in de 100 jaar voorkomt.

Augustus ook droog

In 1976 bleef het echter daarna ook de hele maand augustus behoorlijk droog, dus om het absolute neerslagtekort record van 1976 van ruim 350 millimeter eind augustus te evenaren moet dit jaar in de hele maand augustus ook nog heel weinig regen vallen. Of dat gaat gebeuren valt nu nog niet te zeggen, maar tot begin augustus zitten we in elk geval wel op die koers.