Amazon komt met een Alexa voor de hotelkamer

Naast Siri van Apple, de Google spraakassistent en Cortana van Microsoft, is Alexa van Amazon nog een handige digitale hulp in de huishouding. De grote internetwinkel Amazon biedt diverse producten aan zoals slimme luidsprekers die gebruik maken van Alexa. Je kunt bijvoorbeeld met je stem producten bestellen, wat uiteraard voor Amazon heel lucratief kan zijn.

Home Domotica

Daarnaast kan Alexa ook gebruikt worden om andere apparaten in huis te bedienen zolang deze binnen hetzelfde domotica netwerk aanwezig zijn. Naast Home Domotica wil Alexa ook in hotels aan het werk gaan. Je hoeft je nooit meer eenzaam te voelen, Alexa logeert samen met jou in het hotel.

Alexa in het hotel

Amazon werkt samen met de Marriott International hotelketen aan een test met Alexa voor hospitality. Zo kunnen hotelgasten hun favoriete muziek laten spelen door dit simpelweg te vragen. Ook kun je een extra set handdoeken opvragen of een overzicht van toeristische tips krijgen. Een aantal standaard handelingen wordt overgenomen van het hotelpersoneel, zodat de werknemers zich bezig kunnen houden met de gasten voor specifieke vragen en dienstverlening. Het systeem is in staat om honderden apparaten te besturen vanuit een centraal paneel. Zo kan de dienstverlening optimaal afgestemd worden op de wensen van de individuele gast, en op afstand kunnen voorkeursinstellingen gewijzigd worden.

Alexa Thuis

Ook thuis kun je Alexa allerlei vragen stellen zoals de weersvoorspelling of een nieuw pak keukenpapier bestellen. Alexa is bijvoorbeeld aanwezig in een luidspreker met ingebouwde microfoon. Dit apparaat staat altijd in verbinding met internet zodat je op de hoogte blijft van de wereld om je heen, of jouw favoriete muziek uit de cloud kunt spelen. Amazon met Alexa is overigens niet de enige oplossing voor slimme luidsprekers, er zijn ook andere spraakassistenten die heel goed jouw commando’s op zullen volgen. Afhankelijk van de wensen die je als gebruiker hebt kun je de meest geschikte keuze maken.

Home Domotica luistert naar iedereen

Naast het verhogen van wooncomfort kan Home Domotica ook hulp bieden aan senioren en mindervaliden. Met spraakherkenning hoef je geen teksten meer te lezen of te typen, vertel de assistent wat je nodig hebt en het wordt voor je geregeld. In combinatie met andere Home Domotica toepassingen kunnen mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen en taken verrichten die anders onmogelijk zouden zijn. In het hotel is het vooral een manier om de werknemers een handje te helpen en zo de ervaring van hotelgasten te verbeteren, thuis kun je deze slimme apparaten helemaal voor jezelf laten werken.

Meer dan een spraak assistent

Als je met vieze handen in de keuken bezig bent is het reuze handig om met spraak jouw huis te bedienen, wanneer je op de bank voor de televisie zit met het volume op maximum is dat minder praktisch. Dan is het handig om gebruik te maken van een domotica systeem waarin je toepassingen als lampen, gordijnen en luidsprekers via een centrale app kunt besturen. Je kunt dan ook per kamer precies zien welke apparaten je wilt bedienen. Met behulp van sensoren kun je ook vele taken automatiseren. Naast de doelgroep van mensen die zorg nodig hebben biedt Home Domotica uiteraard ook veel mogelijkheden voor de rest van de samenleving. Licht uit, spot aan!