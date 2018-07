Extra oplaadpunten Nederland voor duurzaam vervoer

Waterstofstations

Het verwachte aantal waterstofstations in Nederland in 2020 komt daarmee op 16. Verder komen er in Nederland nog 3 extra laders voor elektrische bussen en 4 extra CNG stations.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Deze investeringen bevestigen en verstevigen de koppositie die België en Nederland al hebben op het gebied van duurzaam vervoer. Je schone voertuig van energie voorzien zou net zo simpel moeten zijn als het opladen van je telefoon, ook als je langere afstanden rijdt en daarbij de grens over rijdt. Deze projecten brengen dat weer een stap dichterbij.”

Europees project

De investeringen zijn onderdeel van BENEFIC, een Europees project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. In totaal komen er in Nederland, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen meer dan 1000 laad- en tankpunten bij. Er is ruim 5,3 miljoen euro Europese subsidie mee gemoeid, iets minder dan 2 miljoen euro gaat naar Nederlandse projecten.

Beter voor milieu en klimaat

Duurzaam vervoer is beter voor klimaat, luchtkwaliteit en milieu en helpt bij het halen van de Nederlandse doelstellingen op dit gebied. België en Nederland rijden – samen met Luxemburg - voorop als het om elektrisch vervoer gaat. Eerder maakte Van Veldhoven met haar collega’s in de Benelux afspraken over het simpel vinden van - en gemakkelijk en eenduidig betalen bij - elektronische laadpunten.

BENEFIC

BENEFIC is een grensoverschrijdend project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport, zoals oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.