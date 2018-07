Politie en OM hebben liquidatie voorkomen

Het OM in Amsterdam heeft woensdag tien jaar celstraf geëist tegen twee mannen die ervan worden verdacht op donderdagavond 1 juni 2017 in Almere te hebben gepoogd een Amsterdamse crimineel te liquideren. De officieren van justitie schetsten in hun requisitoir hoe die bewuste avond twee mannen met een geladen wapen in een gestolen BMW met valse kentekenplaten in Almere op weg waren naar hun beoogde doelwit. Het arrestatieteam kon tijdig ingrijpen en daarmee een liquidatie voorkomen.

In februari 2017 startte de politie een onderzoek naar een 33-jarige man zonder vaste verblijfplaats na een tip dat deze man een valse identiteit zou gebruiken en de beschikking zou hebben over vals geld. In dit onderzoek werden onder meer telefoons getapt en gesprekken in de auto van verdachteopgenomen. De leden van het onderzoeksteam werden tot hun eigen verbazing vervolgens geconfronteerd met gesprekken die overduidelijk zagen op het voorbereiden van een liquidatie. Het onderzoek concentreerde zich vervolgens daarop.

Dat onderzoek leidde de politie naar vier verdachten – een 23-jarige man uit Almere, een 45-jarige man uit Amsterdam, een 40-jarige vrouw uit Almere en een 33-jarige man zonder vaste verblijfplaats – die naar het standpunt van het OM ‘zeer nauw en bewust samengewerkt om een moordaanslag op het doelwit voor te bereiden’.

De twee verdachten die in de gestolen BMW met valse kentekenplaten werden aangehouden hadden behalve een geladen vuurwapen ook PGP-telefoons - met batterij eruit-, donkere kleding, een muts en handschoenen voorhanden. Ze hadden een flesje benzine en een flesje ammoniak geregeld en een van de verdachten droeg bovendien twee lagen kleding over elkaar. “Allemaal voorbereidingsmiddelen (--) die uitermate geschikt zijn om een moord te plegen”, aldus de officieren.

De officieren in hun requisitoir: “De verdachten wordt verweten als medepleger betrokken geweest bij het voorbereiden van het koelbloedige plan om iemand te liquideren. Ze hebben een belangrijk aandeel gehad in de voorbereidingshandelingen en daarmee alle vier een situatie gecreëerd waarbinnen een liquidatie volbracht kan worden. Een liquidatie is in deze zaak gelukkig voorkomen dankzij het ingrijpen van de politie. (--) De verdachten zijn gedurende een periode van enkele weken zeer berekenend en professioneel te werk gegaan in de voorbereiding en hebben op geen enkele wijze rekening gehouden met het gevaar dat zij met hun handelen hebben gecreëerd voor het leven van anderen.”

Reden voor de officieren om tegen de twee mannen forse celstraffen te eisen. De 33-jarige verdachte hoort de eis pas aanstaande vrijdag als hij ook terechtstaat voor het doodschieten van een onschuldige passant in de De Clercqstraat in Amsterdam in mei 2015. Omdat de advocaat van de vrouwelijke verdachte de rechtbank heeft gewraakt, zullen de officieren in latere instantie de strafeis tegen de 40-jarige vrouw formuleren.