Gevangenisstraffen voor leden Hells Angels Haarlem

In maart 2015 is het onderzoek Toren gestart. Dit betrof een onderzoek naar 3 leden van de Hells Angels charter Haarlem, namelijk Lysander de R., Ricardo vd H. en Frank L. Gaandeweg is dit uitgebreid naar de leden Mathias de B., Sebatiaan V., Petrus B., Theodorus C., Tom P. en Jacob B., alsmede naar de stichting Hells Angels Haarlem en Sylvana P., de partner van Lysander de R.

Vandaag heeft de rechtbank al deze verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 9 jaar tot 365 dagen waarvan een deel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Deelname aan criminele organisatie en geweld

In de strafzaak stond met name ‘deelname aan een criminele organisatie’ als beschuldiging centraal. De rechtbank acht bewezen dat Lysander de R. en de anderen deel hebben genomen aan een criminele organisatie. Sylvana P. was geen lid van de Hells Angels charter Haarlem, maar vormde tijdens de detentie van Lysander de R. een onmisbare schakel tussen hem en de clubleden.

Aan de hand van het strafonderzoek concludeert de rechtbank dat er tussen hen, Sylvana P. en de Stichting Hells Angels Haarlem in de tenlastegelegde periode, van 1 mei 2014 tot en met 26 januari 2017, sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband, dat het plegen van misdrijven beoogde.

Hells Angels Haarlem hebben een bedreigende en gewelddadige reputatie. Die reputatie wordt in het dagelijks leven ingezet tegen willekeurige personen, die vervolgens geen verklaring durven af te leggen in verband met hun veiligheid. Het gebruik van geweld door de leden wordt beloond, met onder meer een patch (insigne). Zo verwijst de patch ‘Dequiallo’ naar geweld tegen overheidspersoneel. Lysander de R., Sebastiaan V. en Richard vd H. dragen zo’n patch. Uit de verschillende zaaksdossiers blijkt dat leden van Hells Angels Haarlem zich schuldig hebben gemaakt aan een aantal misdrijven die rechtstreeks verband houden met de club. Dit betrof onder meer bedreigingen, afpersingen, brandstichtingen aan een sporthal om de eigenaar zo te dwingen zijn hal niet beschikbaar te stellen voor de choppershow van motorclub Rogues MC uit Opmeer, mishandelingen, intimidatie en openlijke geweldplegingen om bijvoorbeeld andere motorclubs uit Haarlem te weren of autoschades sneller af te wikkelen.

Niet gericht op moord of doodslag

Lysander de R. gaf leiding aan deze criminele organisatie die bekendstond als ‘kei en keihard’; hij wilde de baas in Haarlem zijn. Een waar schrikbewind werd gevoerd. De gepleegde ernstige strafbare feiten hebben niet alleen een grote impact op de slachtoffers gehad maar ook de samenleving ontwricht. Hells Angels Haarlem plaatste zich bewust buiten de democratische rechtsorde en boven de wet. De rechtbank acht niet bewezen dat het oogmerk van de organisatie gericht was op moord en doodslag. Aan geen van de leden is de patch ‘Filthy Few’ uitgereikt, gericht op moord of doodslag. Uit het dossier blijken ook geen concrete handelingen in die richting.

De verdachten

Alle verdachten worden veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank vond bij een paar verdachten dat er onvoldoende bewijs was om tot een veroordeling van alle beschuldigingen te komen. Dat heeft tot een vrijspraak van die feiten geleid. Bij een aantal verdachten was de deelname als enig feit tenlastegelegd. De rechtbank komt tot lagere straffen dan de officier van justitie heeft geëist, deels vanwege de vrijspraken en deels vanwege de zeer beperkte rol in de criminele organisatie die een andere straf rechtvaardigt. Voor alle clubleden was overigens duidelijk dat er met regelmaat in de context van het lidmaatschap van Hells Angels Haarlem strafbare feiten werden gepleegd om de positie van Hells Angels Haarlem zo stevig mogelijk te maken maar ook zeggenschap te krijgen over welke ondernemer er wel of niet zijn bedrijf in Haarlem kon voortzetten. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank onderscheid gemaakt tussen de ‘jonge garde’, leidinggevende leden met een kaderfunctie zoals Ricardo vd H. (‘sergeant at arms’) en Frank L. (penningmeester), en de ‘oudere garde’ die wel van de activiteiten van ‘de leiding’ wist maar niet betrokken was bij het uitvoeren van de strafbare feiten in clubverband.

Lysander de R. is sinds 2012 lid van Hells Angels charter Haarlem en heeft als president een kaderfunctie bekleed en de macht naar zich toe weten te trekken. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar, mede vanwege zijn aandeel in diverse andere misdrijven, zoals brandstichtingen in de sporthal, openlijke geweldpleging tegen een lid van motorclub No Surrender, afpersingen van forse bedragen en wapenbezit. Hij heeft ook een fors strafblad.

Ricardo vd H., ‘sergeant at arms’, geeft mede leiding aan Hells Angels Haarlem. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar, mede vanwege andere strafbare feiten zoals geweldsmisdrijven, afpersingen, handel in cocaïne, en verboden wapenbezit. Hij heeft De R. in zijn machtsdrift altijd volledig gesteund en zich ook tijdens het strafproces voortdurend volledig afhankelijk van De R. opgesteld.

Frank L., sinds 2011 lid, bekleedt de functie van ‘treasurer’ (penningmeester) en behoort ook tot de leiding. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar, mede in verband met andere strafbare feiten zoals brandstichting aan de sporthal, mishandeling, uitvoer van hennepstekken en verboden wapenbezit. Ook hij heeft De R. altijd voor ‘honderdduizend procent’ gesteund in diens drang de macht in Haarlem te hebben en zich tijdens het strafproces afhankelijk van De R. opgesteld.

Sylvana P., partner van Lysander de R., wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden mede vanwege witwassen van een Rolex horloge. Zij is tijdens de detentie van De R. een onmisbare schakel geweest tussen De R. en de overige leden van Hells Angels Haarlem, door club-gerelateerde berichten van De R. aan de andere leden en andersom door te geven. Zij adviseerde De R. en gaf Frank L. en Ricardo vd H. instructies. Zij vervulde een belangrijke rol, ook voor de detentie van De R. Zij heeft geen relevant strafblad. De voorlopige hechtenis blijft geschorst totdat het vonnis onherroepelijk is geworden, zodat er opvang voor het dochtertje van beiden geregeld kan worden.

Sebastiaan V. is 17 jaar lid van Hells Angels charter Haarlem en bekleedt de functie van ‘road captain’. V. heeft, evenals de andere leden van de ‘oudere garde’, op geen enkele wijze afstand genomen, maar zijn lidmaatschap voort laten duren en bewust een cultuur laten ontstaan waarin misdrijven werden gepleegd. Uit de dossiers blijkt dat de ‘oudere garde’ op de hoogte was van een aantal concrete strafbare feiten. V. heeft echter een zeer beperkte rol in de organisatie gehad en geen relevant strafblad.

Voor Tom P., die al 40 jaar lid is, Petrus B., die 12 jaar lid is en de functie van ‘secretary’ bekleedt, en voor Mathias de B., 15 jaar lid met de functie van vicepresident, geldt hetzelfde. De rechtbank veroordeelt hen allen tot 365 dagen gevangenisstraf waarvan 322 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Theodorus C., die 10 jaar lid is, wordt vrijgesproken van geweldshandelingen tegen leden van Mongols MC. Hem wordt een gevangenisstraf van 365 dagen opgelegd waarvan 186 voorwaardelijk met een verplichting tot behandeling vanwege psychische problemen en begeleiding door de reclassering gedurende de proeftijd. Ook zijn rol is zeer beperkt geweest. Hij is 1 keer eerder veroordeeld voor een geweldsmisdrijf.

Jacob B. wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 dagen waarvan 261 dagen voorwaardelijk mede vanwege verboden wapenbezit. Hem wordt ook een werkstraf van 240 uren opgelegd. Zijn rol is beperkt geweest en hij heeft geen relevant strafblad.

Geen van de voorwaardelijk veroordeelden hoeft terug naar de cel.

Ten slotte, de Stichting Hells Angels Haarlem wordt eveneens veroordeeld. De Stichting heeft Hells Angels charter Haarlem gefaciliteerd door de aanschaf en het onderhoud van het clubhuis. Het clubhuis wordt verbeurdverklaard, van de opbrengst gaat 50.000 euro naar de Staat.