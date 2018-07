Brandweerauto gekanteld in Leusden

Het voertuig van de brandweer Leusden reed over de Groene Zoom en was op weg naar een natuurbrand in Rhenen. Twee van de gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht voor controle. Op het moment dat het voertuig kantelde zater er drie brandweerlieden in.

Uit het voertuig was veel diesel gestroomd. De brandweer van Amersfoort werd opgeroepen om dit op te ruimen. De collega’s van de brandweer Leusden zijn samengekomen in de brandweerkazerne.

De brand in Rhenen bleek mee te vallen. Door het uitvallen van het voertuig van Leusden is er geen extra gevaar geweest bij de brand.