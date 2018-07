Meer bussen op drukke routes in Groningen en Drenthe

Meer ritten Q-link lijnen na de spits voor scholieren

Vanwege de spreiding van schooltijden wordt Q-link 3 Leek - Lewenborg ook buiten de spitsuren steeds meer gebruikt. Van 9 tot 10, maar ook van 18 tot 19 uur worden daarom ritten toegevoegd. Ook Q-link 5 van Annen naar Groningen krijgt extra ritten tussen 9 en 10 uur.

Groei aantal reizigers op Qliners

Steeds meer mensen ontdekken het gemak van de snelle verbindingen die de Qliners bieden. Op een aantal Qliners wordt daarom de dienstregeling uitgebreid. Qliner 309 Assen - Groningen gaat ook in het weekend van ’s morgens vroeg tot middernacht rijden. Qliner 300 Emmen - Groningen krijgt elke dag een rit vanuit Groningen en Emmen om 1 uur ’s nachts. Dat is een uur later dan de huidige laatste rit om middernacht. Qliner 314 Groningen - Drachten krijgt in de middagspits meer ritten die doorrijden naar Himsterhout.

Rechtstreekse verbinding P+R Kardinge - Martini Ziekenhuis

Met het verlengen van routes van enkele streeklijnen komen er in de spits rechtstreekse verbindingen tussen P+R Kardinge/UMCG en Martini Ziekenhuis/Groningen Zuid. Lijn 85 (Oosterwolde - Leek - Martini Ziekenhuis - Hoofdstation) rijdt door naar de halte Loefzijde in Lewenborg, via P+R Kardinge en de Hoofdingang van het UMCG. Een aantal spitsritten van de lijnen 61 (Middelstum - Groningen) en 65 (Zoutkamp - Groningen) rijden door naar Groningen Zuid/Martini ziekenhuis. De eerder voorgestelde koppeling van stadslijn 10 met de lijnen 61 en 65 om de verbinding P+R Kardinge - Martini Ziekenhuis te realiseren, vervalt hiermee. Voor lijn 65 geldt ook dat deze op zaterdag vaker gaat rijden.

Zernike lijnen uit Assen en Stadskanaal blijven rijden

Mede dankzij een financiële bijdrage vanuit Groningen Bereikbaar blijven de spitslijnen 26 Assen - Zernike en 27 Stadskanaal - Zernike in 2019 rijden. Lijn 27 wordt gekoppeld aan ritten van lijn 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal zodat nieuwe rechtstreekse reismogelijkheden ontstaan vanuit Ter Apel via Stadskanaal en de hub Gieten naar Zernike.