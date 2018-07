Roze woensdag tijdens Vierdaagse

Op de tweede dag van de Vierdaagse van Nijmegen zijn 1344 wandelaars niet aan de start verschenen of uitgevallen. Dit zijn er aanzienlijk meer dan op de eerste dag. Toen vielen er 607 wandelaars uit. Op roze woensdag haalde 42.529 deelnemers de eindstreep.

Tijdens de Roze Woensdag zijn veel wandelaars in het roze gekleed en hebben de podia en de feesten in de stad een speciaal op lhbt'ers gerichte programmering. Het evenement is daarmee vergelijkbaar met de Roze Maandag, die jaarlijks wordt gevierd tijdens de Tilburgse Kermis.