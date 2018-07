Biologische landbouw groeit

De biologische landbouw liet in 2017 over het algemeen een duidelijke groei zien ten opzichte van een jaar eerder. Onder andere de omvang van de biologische varkensstapel (+ 24,2 procent) en de productie van biologisch varkensvlees groeide (+26,3 procent). In de biologische akkerbouw is de aardappelproductie toegenomen. Dat blijkt uit laatste cijfers van het CBS over de biologische landbouw in 2017.

De oppervlakte landbouwgrond voor biologische landbouw is tussen 2016 en 2017 met 7,6 procent toegenomen tot circa 56,4 duizend hectare. De groei van de biologische melkveehouderij is goed merkbaar in de toename van het areaal biologisch grasland dat onder andere beschikbaar is voor de melkveehouderij. Dat groeide met 8,8 procent naar 40,1 duizend hectare. In 2017 was 19,3 procent van het biologische landbouwareaal, zo’n 10,9 duizend hectare, in gebruik voor de akkerbouw. Dit areaal nam in een jaar tijd met 3,8 procent toe.

In totaal werd in 2017 op 3,2 procent van het Nederlandse landbouwareaal aan biologische landbouw gedaan.