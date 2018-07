Verdachte grootscheepse uitvoer gestolen auto’s aangehouden

De politie heeft woensdag 18 juli in zijn woning in Laren een 43-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het faciliteren bij de uitvoer van tientallen gestolen of verduisterde auto’s naar Afrika, van witwassen en van valsheid in geschrifte. In de woning nam de politie gegevensdragers en administratie in beslag.

Onder de naam 26Worland startte de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid onder het gezag van het Landelijk Parket in Zwolle in juli 2017 een onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachte bij de uitvoer van gestolen of verduisterde auto’s in zeecontainers naar Ghana en Togo in Afrika. Aanleiding was het aantreffen van enkele gestolen auto’s waarbij de verdachte in beeld kwam. Het betrof hier onder andere een Range Rover, al in een zeecontainer geparkeerd, en een BMW die beiden in Frankrijk waren gestolen maar die in Nederland werden getraceerd. De auto’s zouden in opdracht van het bedrijf van de verdachte naar Afrika worden verscheept. De man uit Laren verklaarde niet op de hoogte zijn van de herkomst van de auto’s. Hij zou slechts op verzoek de export organiseren.

Geknoeid

Tijdens het onderzoek dat daarop volgde kreeg de politie zicht op een omvangrijke export-operatie van gestolen of verduisterde voertuigen via de haven van Antwerpen naar Afrika. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verdachte in de periode van januari 2015 tot juli 2017 ongeveer 50 auto’s exporteerde die als gestolen of verduisterd gesignaleerd stonden. Daarbij werd ook geconstateerd dat door verdachte was geknoeid met de aangifte van uitvoer bij de Douane. Het voertuigidentificatienummer op die aangifte klopte vrijwel nooit met het echte nummer op het vrachtdocument. Vermoedelijk zijn de nummers bij de Douane-aangifte met opzet verkeerd opgegeven om te verhullen dat de uitgevoerde personenauto’s van diefstal of verduistering afkomstig zijn.