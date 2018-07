Vermoeid rijden te vergelijken met rijden onder invloed

Eén slapeloze nacht staat gelijk aan de invloed van 0.9-1.0 promille alcohol in je bloed. Dat is twee keer de wettelijke limiet voor ervaren bestuurders en ruim vijf keer de wettelijke limiet voor beginnende bestuurders. Hiervoor waarschuwt Veilig Verkeer Nederland. Als vermoeide bestuurder zijn je handelingen minder accuraat. Je reageert trager op prikkels en hebt meer moeite met behouden van de koers. Ook maken slaperige bestuurders minder gebruik van de spiegels. Hierdoor ontstaat een gebrek aan overzicht. Met grote gevolgen: Vermoeide bestuurders hebben 3 tot 8 meer kans op een verkeersongeval met letsel *.

Dit is belangrijk om te weten voor de vakantiegangers die met de auto vertrekken voor een lange reis. Het is daarom belangrijk om goed uitgerust op pad te gaan. Iedereen kent het, op het werk de laatste zaken tot laat regelen, inpakken van de spullen en daarna het pakken van de auto levert veel stress op. De eventuele uren die nog geslapen kunnen worden lukt vaak niet door deze spanningen.

Bij het ontstaan van verkeersongevallen mag de rol van vermoeidheid bij bestuurders niet worden onderschat. Vermoeidheidsongevallen zijn niet alleen een kwestie van te lang achtereen doorrijden: ook slecht of te kort slapen, stress, of tijd van de dag kunnen vermoeidheid veroorzaken. Volgens een conservatieve schatting, gebaseerd op buitenlandse studies, is in 10% tot 15%** van de ernstige verkeersongevallen sprake van vermoeidheid. Ongeveer 25% van zowel beroepschauffeurs als particuliere bestuurders zeggen ooit wel eens achter het stuur in slaap gevallen te zijn; ongeveer de helft geeft aan wel eens zeer vermoeid achter het stuur te hebben gezeten of bijna in slaap te zijn gevallen.

“Als het aankomt op het voorkomen van vermoeidheid tijdens het rijden wordt vaak dezelfde fout gemaakt. We kiezen sneller voor het onderdrukken van de symptomen, dan het bestrijden van de oorzaak. We zetten een raampje open voor frisse lucht, draaien de radio harder of vinden ons heil bij koffie en energiedrankjes” aldus VVN a.i. directeur Alphons Knuppel. “De enige werkende optie is om de auto aan de kant te zetten voor een korte slaappauze. Dat kost hooguit een kwartier, de optimale lengte voor een powernap. Bij langer slapen kom je in een diepere slaap terecht waardoor je juist moe en duf wakker wordt. Wil je toch door blijven rijden, maak de reis dan met meerdere bestuurders. Dan kun je elkaar afwisselen."