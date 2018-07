Politie doorzoekt vuilcontainer na schietpartij

Naar aanleiding van de beschietingen eerder deze week op een woning aan de Rietkraag in Schiedam en de Francijntje de Kadtlaan in Vlaardingen is donderdagochtend een ondergrondse vuilcontainer opgehaald en doorzocht. Het betreft de ondergrondse container voor de beschoten woning in Vlaardingen.

De vuilniswagen is vervolgens naar het terrein van Irado aan de Fokkerstraat in Schiedam gereden waar de inhoud van de vuilcontainer in de vuilniswagen door de Forensische Opsporing van de politie is onderzocht. De mannen in de witte pakken waren op zoek naar mogelijk bewijsmateriaal dat meer informatie kan opleveren naar de beschietingen.