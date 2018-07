Wie weet meer over de dood van Wijtske Bauer-Hiemstra

Wijtske Bauer-Hiemstra keerde nooit terug van een stapavondje. Vandaag is het precies 32 jaar geleden dat zij levenloos werd aangetroffen in het water van het Damsterdiep bij Garmerwolde. Haar dood is nog altijd een raadsel. Wie helpt de politie met het oplossen van deze zaak?