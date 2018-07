Verdachte rijdt in op agenten

De politie in Wijk bij Duurstede is opzoek naar een verdachte die zich donderdagmorgen onttrok aan zijn aanhouding. Hierbij reed hij in op agenten en beschadigde een politieauto.

Rond 08.30 uur wilden agenten op de Hofknecht een verdachte aanhouden. Op het moment dat de agenten de man benaderden gingaat hij er vandoor. In zijn vluchtpoging reed de verdachte in op de agenten en beschadigde ook nog een politieauto. Gelukkig wisten de agenten op tijd weg te springen en zijn ze niet gewond geraakt . Na het inrijden op de agenten loste een van de agenten een schot op de vluchtende auto en een achtervolging wordt ingezet. De politieheli ondersteunde hierbij vanuit de lucht en Burgernet werd ingezet. Ondanks alle politie-inzet zag ziet de verdachte toch kans om te ontkomen.

Mercedes gezocht

Op het moment van de achtervolging reed de verdachte in een Zwarte Mercedes met het kenteken: RS-206-?. Het is onbekend of de man nog steeds in de auto rijdt. Mogelijk heeft hij de auto verlaten en is op een andere manier verder gegaan. Tips zijn welkom bij de politie