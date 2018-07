Rode Kruis houdt wandelaars de Vierdaagse ook komende vijf jaar op de been

Nico Zuurmond, Manager Hulpverlening & Vrijwilligersmanagement van het Rode Kruis, is verheugd over de verlenging van de samenwerking: “De Vierdaagse Nijmegen is een fantastisch evenement en we zijn er trots op hieraan bij te dragen. Het is voor het Rode Kruis in Nederland het grootste evenement, waar we evenementhulp verlenen.” Het Rode Kruis is er voor noodsituaties en rampen. Om in deze situaties adequaat te kunnen handelen, is praktijkervaring tijdens grote evenementen voor de hulpverleningsorganisatie onontbeerlijk.

Henny Sackers, marsleider van de Vierdaagse, over de nieuwe overeenkomst: “Mede dankzij het Rode Kruis slagen ieder jaar duizenden mensen erin om ondanks medische gebreken, waarvan blaren de meest voorkomende zijn, de finish te halen.”

Stichting DE 4DAAGSE heeft een eigen medische dienst, waar het Rode Kruis onderdeel van uitmaakt. Dit jaar helpen 750 vrijwilligers van het Rode Kruis de wandelaars de finish te halen. De meeste van hen verlenen EHBO, waarbij het behandelen van blaren het bekendst is. Maar de hulpverleners houden zich de hele week ook bezig met andere kleine en grote ongevallen zoals krampen en insectenbeten tot en met flauwtes. Het Rode Kruis heeft ook zijn eigen medische dienst, waar vrijwillige artsen en verpleegkundigen de zwaardere kwetsuren behandelen en de medische dienst van de Stichting ondersteunen.