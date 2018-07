180 jonge kankerpatiënten racen over TT-Circuit

Stichting Against Cancer organiseerde voor ruim 180 gezinnen de 14e editie van de Circuitdag Against Cancer op het TT-circuit in Assen. In totaal werd €70.000,- opgehaald een recordbedrag voor alle Circuitdagen. Deze jaarlijkse circuitdag is speciaal voor gezinnen waarvan een kind is getroffen door kanker.