Reddingsbrigade Nederland waarschuwt voor oververhitting en warmtestuwing

Lichaamstemperatuur

,,Bij oververhitting - de medische term is hyperthermie - is er sprake van een verhoogde lichaamstemperatuur vanaf 38 graden Celsius met bijbehorende hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid, flauwvallen, transpireren en malaise; je niet lekker voelen. Bij warmtestuwing, een 'zonnesteek', is er sprake van ernstige oververhitting en een lichaamstemperatuur vanaf 40 graden Celsius, waarbij naast de eerder genoemde klachten ook sprake kan zijn van braken, het ontstaan van plekken op de huid, bewustzijnsdaling en insulten (epileptische aanvallen of toevallen; RN). Uiteindelijk kan iemand in shock raken en zelfs overlijden als er niet tijdig iets wordt gedaan.''

Herkenning van de symptomen is van levensbelang. ,,Iemand die oververhit is, ziet er erg verhit uit. Iemand kan er rood uitzien, of juist heel bleek met een koude huid door hevig transpireren. Daarnaast heeft iemand die oververhit is vaak hoofdpijn en is hij of zij misselijk.''

Voorkomen

Wat kunnen badgasten doen om deze toestanden te voorkomen? ,,Als je voelt dat je niet lekker wordt door de warmte of je ziet iemand anders niet lekker worden, ga dan zelf of met die persoon naar een koele omgeving en uit de zon. Verwijder kleding en neem of geef diegene sportdrank; eventueel in combinatie met ORS (mengsel van zouten en druivensuiker om op te lossen in water; RN). Om af te koelen, kun je ijszakken of koude blikjes in de oksels en liezen leggen. Als iemand suf wordt, gaat overgeven of een insult krijgt: bel 112 en geef geen eten of drinken!''

Zijn er nog andere (medische) tips en adviezen te geven met het oog op tropische warmte? ,,Smeer je goed in met zonnebrand, beperk zware lichamelijke inspanning op de warmste momenten van de dag. Drink voldoende, ook als je geen dorst hebt. Ga niet te lang in de zon zitten en let ook op anderen die misschien wel hulp kunnen gebruiken.''

Warmteletsels

Marco Rombouts, eveneens lid van de Medische Adviesraad van Reddingsbrigade Nederland, vermijdt liever de term 'zonnesteek'. Hij bericht: ,,Die bestaat niet. Je hebt het over warmteletsels onder te verdelen in hittekrampen (bij inspannende bezigheden, sport), warmtestuwing en als laatste hitteberoerte.''

Veiligheid

Badgasten die zich ook maar enigszins niet lekker voelen, wordt afgeraden het water in te gaan. Afkoelen in het water lijkt soms de voor de hand liggende oplossing, maar het komt de zwemveiligheid in het geval van (beginnende) oververhitting of warmtestuwing juist niet ten goede. De lifeguards van de reddingsbrigades in het land zijn niet alleen opgeleid om zwemmend en/of varend te redden, maar tevens om problemen te herkennen en mensen door middel van eerste hulp bij te staan. Het advies: bel altijd 112 in het geval een vermoeden van gevaar bestaat!

Preventieboodschap

De 15-daagse verwachting laat volgens Weerplaza.nl ook zien, dat het zomerse weer 'waarschijnlijk tot in ieder geval het einde van de maand aanhoudt'. De preventieboodschap van Reddingsbrigade Nederland om alert te zijn op symptomen van oververhitting en warmtestuwing blijft dan ook voor de hele zomer(vakantie)periode van kracht.