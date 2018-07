Gemeente Amsterdam: Ov-reizigers opgelet: check route vanaf 22 juli

Dat is natuurlijk goed nieuws maar het is ook een grote verandering waar iedereen aan moet wennen. Die bus of tram die u gewoonlijk elke dag pakt, rijdt misschien niet meer, of neemt een andere route. Check voor u op pad gaat www.9292.nl of bel 0900 9292.

Het hele bus- en tramnetwerk in en om de stad verandert doordat de nieuwe metrolijn gaat rijden. Zo gaan er meer trams rijden tussen Oost en West. En gaan er minder trams en bussen naar het Centraal Station. Daardoor rijden er minder bussen door de IJ-tunnel en wordt het rond het CS minder druk. In Zuid gaan minder trams rijden, omdat de Noord/Zuidlijn ondergronds dezelfde route maakt. Het totale aantal bussen en trams in de stad blijft gelijk, alleen de routes veranderen.

Met metro in mum van tijd in de stad

Dit alles om ervoor te zorgen dat u met het openbaar vervoer sneller op uw bestemming bent. Naar en in Amsterdam. Komt u bijvoorbeeld met de bus uit Broek in Waterland of Purmerend, dan eindigt de rit bij station Noord. Daar pakt u de Noord/Zuidlijn, die u in mum van tijd in de Amsterdamse binnenstad brengt.

Vooraf route checken

Het is kortom zaak dat u zich goed informeert voordat u op pad gaat met het openbaar vervoer. Kijk op de reisplanner www.9292.nl of op www.wijnemenjemee.nl of bel voor u vertrekt 0900 9292.