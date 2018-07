Dodelijk ongeval op N317 bij Ulft

Op de Slingerparallel (317) is donderdagavond tussen Etten en Ulft een persoon om het leven gekomen.

Het gaat om een eenzijdig ongeval. De auto raakte met hoge snelheid van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna woedde er een hevige brand in de auto. Dit meldt Omroep Gelderland. Er kwamen meerder brandweerwagens ter plaatse alsook een traumahelikopter met een mobiel medisch team, maar dat kon niets meer voor het slachtoffer doen. De verkeersongevallendienst onderzoekt het ongeval. De weg is in beide richtingen afgesloten.