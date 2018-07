PvdA en SP willen Kamer terugroepen van reces vanwege uitspraken Blok

Dat wil de PvdA en de SP heeft zich hierbij aangesloten. De uitspraken van minister Blok gaan over de multiculturele samenleving, etniciteit en vluchtelingenopvang. Minister Blok gaf gisteren uitleg over zijn uitspraken, maar die vindt PvdA-Kamerlid Ploumen 'volstrekt onvoldoende'. De uitspraken kunnen volgens haar niet door de beugel en zouden de positie van Nederland in het buitenland kunnen schaden. Het debat kan wat Ploumen betreft niet wachten tot na de zomer. Dit meldt de NOS.

Geen noodzaak

Er is echter geen Kamermeerderheid voor het terugroepen van de Kamer. Ook VVD-Kamerlid Ten Broeke ziet de noodzaak niet na de brief waarin Blok gisteren door het stof ging. In het afgelopen decennium is hij teruggekomen van reces "vanwege een Gaza-oorlog, vanwege de Russische inval in Georgië, vanwege een derde tranche voor Griekenland en omdat een passagierstoestel werd neergeschoten met 196 Nederlanders aan boord. 'Ik zou niet weten in welke categorie de uitspraken van Blok moeten worden geschaard', aldus het Kamerlid.