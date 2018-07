Gemeente Geldermalsen strooit zout op snikhete dag

Gemeenteraadslid Rita Boer Rookhuiszen- de Joode schrijft op Facebook: 'Je staat toch wel even raar te kijken als je dit hoogzomer tegenkomt. Gelukkig was er via de een persbericht van de gemeente uitleg'. De gemeente Geldermalsen legde op Twitter uit: 'Strooiwagens rijden weer. Door aanhoudende droogte en hitte dreigt schade aan het asfalt te ontstaan en laten auto’s via hun banden overal gesmolten asfaltdelen en sporen achter. Strooien met zout helpt daartegen, hoewel het natuurlijk wel een eigenaardig gezicht is.'

Gemeenteraadslid Cor van Leeuwen zegt tegen het AD over het asfalt: 'De slijtlaag van het asfalt wordt week. Auto’s die eroverheen rijden, nemen deeltjes mee aan hun banden waardoor de toplaag van de weg én het rubber beschadigt. De smurrie komt bovendien terecht op andere stukken weg. Dat is gevaarlijk en kan ook schade veroorzaken.' Door het zout blijft de toplaag beter aan elkaar plakken.