Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2017 had 3,4 procent van de werknemers een arbeidsongeval. De helft daarvan was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,2 procent van alle werknemers verzuimde vier of meer dagen als gevolg van een arbeidsongeval. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2017 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats met vier of meer dagen verzuim tot gevolg. Dat zijn er meer dan werknemers in de voorafgaande jaren rapporteerden: in 2015 waren dat er 73 duizend. Dat ligt er niet alleen aan dat er in 2017 meer werknemers waren dan in 2015, waardoor dus ook meer werknemers een arbeidsongeval konden krijgen, maar vooral aan het hogere aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017 ten opzichte van 2015 (1,2 tegenover 0,9 procent).

Helft arbeidsongevallen in zorg, industrie en handel

De helft van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim doet zich voor in de zorg, industrie en handel. Dat komt deels omdat er veel werknemers in deze bedrijfstakken werkzaam zijn: samen bieden ze werk aan bijna de helft van de werknemers.

In de industrie doen zich ook relatief gezien veel arbeidsongevallen voor. In deze bedrijfstak had 1,9 procent van de werknemers in 2017 een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, tegenover 1,2 procent van alle werknemers. In de handel is dit aandeel met 1,1 procent juist lager dan gemiddeld, in de zorg gelijk aan het gemiddelde over alle bedrijfstakken.