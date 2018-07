Politie onderzoekt schietpartij in Den Bosch

Ter plaatse troffen agenten geen slachtoffer of schutter aan. Nadat het gebied was afgezet begon men met een onderzoek. Er is tevens in de nabijheid van een café in die straat gezocht omdat hier ieder een conflict zou zijn geweest.

Bij het onderzoek werd ook een speurhond ingezet. Er zijn hulzen aangetroffen die voor onderzoek zijn meegenomen.