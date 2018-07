Vrouw verongelukt na eenzijdig ongeval

Een 39-jarige vrouw uit Ulft is donderdag 19 juli in haar woonplaats om het leven gekomen na een eenzijdig verkeersongeval.

De vrouw reed omstreeks 19.00 uur op de Slingerparallel (N317) in Ulft komend vanuit de richting Silvolde. Door onbekende oorzaak is zij van de weggeraakt. Vermoedelijk heeft zij dit willen corrigeren maar is hierdoor aan de andere kant van de weg tegen een boom gereden. De vrouw was door de klap vermoedelijk op slag dood.

Kort na de botsing vloog de auto in brand. Omstanders en de toegesnelde hulpdiensten hebben nog geprobeerd de brand te blussen en het slachtoffer uit de auto te halen. Dit is helaas niet gelukt.

De verkeersongevallenanalysedienst heeft onderzoek gedaan naar het ongeval. Hier is ook een drone-team voor ingezet om de situatie ter plaatse in beeld te brengen. Voor diverse omstanders is slachtofferhulp geregeld.