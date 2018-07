Nederland stevent af op hittegolf

Het zal u niet ontgaan zijn dat we de laatste dagen te maken hebben met behoorlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Volgens de verschillende weervoorspellers is er de komende dagen zicht op een hittegolf.

Een landelijke hittegolf is een feit wanneer het vijf dagen lang 25 graden of warmer is. Hiervan moet minimaal drie dagen boven de 30 graden zijn. Op provinciaal niveau kan dit al eerder voorkomen. Zoals in Noord-Limburg waar het vrijdag al tot een hittegolf kan komen.

Voor komend weekend zijn er temperaturen tussen de 22 en 25 graden aan zee en 25 tot 30 graden landinwaarts. Vanaf volgende week dinsdag wordt het echt warm. Dan worden temperaturen van 30 tot 32 graden verwacht.