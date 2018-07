Tbs met dwangverpleging voor doden opa

De rechtbank Alkmaar heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 22-jarige man die zijn opa om het leven bracht. Dit gebeurde op 23 maart 2018 in Alkmaar in de woning van het slachtoffer en leidde tot veel beroering in de samenleving omdat de opa een bekend persoon was in kunstkringen.

Moord of doodslag

De rechtbank zag zich voor de vraag gesteld of bij de kleinzoon sprake was van een plan om zijn opa om het leven te brengen en of hij tijd had gehad om daarover na te denken (voorbedachte raad, vereist voor moord) of dat hij in een plotselinge opwelling had gehandeld (doodslag). In het vonnis ontrafelt de rechtbank de reeks van gebeurtenissen die vast zijn komen te staan. De kleinzoon is naar zijn opa gegaan omdat hij dakloos was en geld nodig had. Hij heeft verklaard dat hij verschillende scenario’s had bedacht voor het geval zijn opa hem geen geld zou geven. Daar staat tegenover dat de kleinzoon uiteindelijk in een zeer kort tijdsbestek heeft gehandeld en dat de (chaotische) wijze waarop hij heeft gehandeld meer past bij een plotselinge opwelling. Alles afwegend oordeelt de rechtbank dat er te weinig bewijs is voor voorbedachte raad en wordt de kleinzoon vrijgesproken van moord maar veroordeeld voor doodslag.

Vrijspraak van gekwalificeerde doodslag

Was er ook sprake van de strafverzwarende omstandigheid dat de kleinzoon zijn opa om het leven heeft gebracht om het geld? Verdachte heeft verklaard dat hij na de dood van zijn opa diens woning en kleding heeft doorzocht op zoek naar autosleutels en contant geld en dat hij een bedrag van 75 euro heeft meegenomen. Hij is vrijgesproken van het verwijt dat hij zijn opa zou hebben gedood om het geld, omdat de rechtbankniet is gebleken dat er een (juridisch) verband is tussen de diefstal en de doodslag.

Toerekeningsvatbaarheid

Bij zijn aanhouding kwam de kleinzoon zeer verward over, waarna uitvoerig onderzoek is gedaan naar zijn geestesgesteldheid door een psycholoog en een psychiater. Deze deskundigen hebben onder meer vastgesteld dat hij lijdt aan schizofrenie. Deze ziekelijke stoornis was ook aanwezig op 23 maart 2018; hij werd die dag volledig aangestuurd door zijn paranoïde wanen en schizofrenie en kon geen onderscheid meer maken tussen schijn en werkelijkheid. Geadviseerd is de kleinzoon volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren en de rechtbank heeft die conclusie overgenomen.

Tbs met dwangverpleging

Nu de kleinzoon volledig ontoerekeningsvatbaar wordt bevonden, kan geen gevangenisstraf worden opgelegd. De rechtbank legt wel de maatregel op van tbs met dwangverpleging (verpleging van overheidswege).

Nabestaanden

In het vonnis benoemt de rechtbank het onherstelbaar verlies en verdriet van de nabestaanden zoals dat onder meer is gebleken uit de schriftelijke slachtofferverklaring van de dochter van het slachtoffer, tevens de moeder van de verdachte. De gebeurtenis op 23 maart 2018 is een enorm en niet te bevatten drama voor de familie.