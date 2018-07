Grote brand in schuur Geesteren onder controle

Een grote brand heeft twee schuren aan de Haarbrinksweg in Geesteren in de as gelegd. De brand ging in eerste instantie gepaard met veel rookontwikkeling. Mede door de droogte zijn extra tankwagens ingezet om water op het vuur te krijgen. Er zijn volgens de brandweer geen personen gewond geraakt.

Op vrijdag 20 juli werd de brandweer rond 14.00 uur gealarmeerd voor een brand in een schuur aan de Haarbrinksweg in Geesteren. De melder gaf aan dat er veel zwarte rook uit de schuur kwam. Bij aankomt van de brandweer was er sprake van een forse uitslaande brand. Daarom heeft de brandweer opgeschaald naar zeer grote brand.

Vanwege de omvang van de schuur en mede omdat het erg droog is in de natuur, is de brand door vier blusvoertuigen en twee autoladders bestreden. Om voldoende bluswater voorhanden te hebben zijn ook vier tankwagens en enkele ondersteunende voertuigen ingezet. In totaal waren het vijf geschakelde schuren, waarvan er drie behouden zijn gebleven. Ook de naastgelegen woning is behouden gebleven.

De brand ging gepaard met veel rook, die richting het centrum van Geesteren trok. De brandweer heeft geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Naar verwachting is de brandweer nog enige tijd bezig met nabluswerkzaamheden. In totaal zijn ongeveer 40 brandweermensen ingezet.