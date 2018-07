OM eist levenslang voor doodschieten onschuldige passant

Het OM in Amsterdam heeft een levenslange gevangenisstraf geëist tegen een man die ervan verdacht wordt - met een nog onbekende medeverdachte - in mei 2015 een onschuldige passant in de Amsterdamse De Clerqstraat te hebben doodgeschoten. Ook wordt hij ervan verdacht in juni 2017 -met drie medeverdachten- in Almere te hebben gepoogd een Amsterdamse crimineel te liquideren.

In de nacht van 12 op 13 mei 2015 werd in de De Clerqstraat een 25-jarige bestuurder van een personenauto dodelijk getroffen vlak nadat hij uit zijn auto was gestapt. Op camerabeelden is te zien dat er vanuit een waterpijpcafé op de bestuurder wordt geschoten. Een voorbijrijdende tram wordt door kogels geraakt. Op camerabeelden is te zien dat de geschokte en bange passagiers wegduiken voor de kogels. Nadat er meerdere schoten zijn gelost, rijdt een scooter met twee verdachten weg.

Uit de verklaringen van vele getuigen - en uit diverse camerabeelden - is duidelijk geworden dat kort na middernacht twee mannen bij het waterpijpcafé aankomen. Een van hen gaat met een vuurwapen naar binnen en de ander blijft – eveneens bewapend - bij de deuropening staan. Waarschijnlijk waren ze op zoek naar een 25-jarige man die al meermalen het beoogd doelwit van een liquidatie is geweest. Deze man treffen ze niet aan, hij zou kort ervoor het café hebben verlaten. Nadat er het waterpijpcafé een schot wordt gelost, vuurt de man die bij de deuropening staat verschillende schoten af. Daarbij wordt een, naar later bleek, onschuldige passant dodelijk getroffen.

Bij het technisch politieonderzoek in het waterpijpcafé werd in een deurpost een kogel aangetroffen. Toen de kogelpunt aan DNA-onderzoek werd onderworpen, kon DNA-materiaal van de vermoedelijke schutter, die bij de schietpartij gewond was geraakt, worden veiliggesteld.

Lange tijd verrichtte de politie onderzoek naar de schietpartij in de De Clerqstraat zonder concreet resultaat. Tot er in juni 2017 sprake blijkt van een DNA-match: het profiel van een 33-jarige verdachte die op 1 juni 2017 werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging liquidatie in Almere komt overeen met dat van de vermoedelijke schutter bij het waterpijpcafé. De man werd vervolgens ook aangehouden voor de moord op de 25-jarige onschuldige passant in de De Clerqstraat.