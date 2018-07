Belgische terrorismeverdachte aangehouden

In Schiedam is woensdag een Belgische terrorismeverdachte aangehouden door de politie. De 27-jarige Halil K. werd aangehouden bij een controle. Dit meldt de NOS op hun website.

De man werd sinds enkele weken internationaal gezocht voor betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Hij staat bekend als gewelddadig en is vuurwapengevaarlijk. Na de aanhouding is een woning doorzocht in de Valeriusstraat in Schiedam-Groenoord. De verdachte zit momenteel vast.