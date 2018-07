Totaal 6076 paar voeten door Rode Kruis verzorgd tijdens Vierdaagse Nijmegen

Afgelopen week tijdens de Vierdaagse van Nijmegen heeft het Rode Kruis meer blaren geprikt dan vorig jaar. 'De hulpverleners hebben in totaal 6076 paar voeten verzorgd en in totaal 18.560 blaren geprikt of behandeld. Vorig jaar waren dat er nog 16.551', zo meldt het Rode Kruis vrijdag.