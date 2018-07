Opnieuw flinke bermbrand op viaduct De Ketting in Boxtel

Vrijdagavond rond 18.15 uur werd opnieuw een buitenbrand gemeld aan De Ketting in Boxtel. Wederom stond de berm in brand, het vuur kroop twee kanten op en verbrandde alles wat in de berm aanwezig was.

Twee weken terug ook bermbrand

Deze vuurhaard woedde op enkele tientallen meters van de plek waar het twee weken geleden ook al raak was. De brandweer had het vuur snel gedoofd en controleerde met een warmtebeeldcamera of er geen hot spots meer aanwezig waren. Een buurtbewoner die de brand thuis opmerkte is nog een schop wegen halen om het vuur uit te slaan maar toen hij terug kwam was de brandweer al aan het blussen. De berm over een stuk van 60 meter werd verwoest.