Grote brand in elektriciteitshuisje naast tankstation

Vrijdag is in Rotterdam in een 10kV station aan het Hofplein aan het eind van de middag brand uitgebroken.

Het elektriciteitshuis bevindt zich naast het Shell tankstation. Bij de brand komt zwarte rook vrij. De brandweer is ter plaatse en heeft opgeschaald naar Grote Brand. Ook een speciaal schuimblusvoertuig staat paraat.

Door de brand is de stroom uitgevallen in de omgeving. Het is niet bekend wie of wat er precies is getroffen door de storing. Wel is bekend dat de verkeerslichten op het Hofplein het niet meer doen en ook de wissels van de trams handmatig omgezet moeten worden.