Jong kindje (2) overleden na verdrinking in recreatieplas Panheel

In het Limburgse Panheel is vrijdagavond een 2-jarig kindje verdronken. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Reanimatie

Het dramatische incident gebeurde in een recreatieplas van het waterpretpark Fun Beach. Het kindje werd aan het begin van de avond uit het water gehaald door badgasten die in afwachting van de gealarmeerde hulpdiensten al begonnen met reanimeren.

Traumaheli

Hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) met een traumahelikopter, kwamen vervolgens al snel ter plaatse en hebben het kindje gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het uiteindelijk in de loop van de avond overleden. Het is nog onbekend hoe het kindje in het water terecht is gekomen. De politie onderzoekt de zaak maar gaat vooralsnog uit van een noodlottig ongeval.