Tientallen containers vallen van schip in Rotterdamse haven

In de Amazonehaven in Rotterdam heeft een binnenvaartschip een deel van zijn lading verloren.

Veertig lege containers vielen van boord. Waardoor dat kon gebeuren, is nog onbekend. Waarschijnlijk is er bij het laden en lossen iets misgegaan. Dat meldt RTV Rijnmond zaterdag. Medewerkers van de haven hebben de containers met boten aan de kant geduwd, zodat ze niet in de vaarroute van andere schepen zouden terechtkomen. Er raakte niemand gewond.