Oud-marinier doet aangifte tegen advocate De Punt-kapers

Dit voor smaad en laster vanwege het proces tegen het optreden van de militairen bij treinkaping De Punt. Dat zegt De Jong in een interview met de Telegraaf. Hij is het zat dat de gijzeldnemers als slachtoffers worden neergezet. De Jong hoopt dat zijn oud-collega's ook aangifte zullen doen. Hij heeft wel begrip voor de Molukse zaak, zo laat hij weten in het interview. In de krant zegt hij verder: ''Maar toen ik over de rechtszaak en de eis tot schadevergoeding hoorde, dacht ik: Hoe haal je het in je hoofd? Die mensen waren daders, terroristen.'

Advocate Liesbeth Zegveld voeort namens de nabestaanden van de twee doodgeschoten treinkapers een proces tegen de Staat. Ze wil achterhalen wat er toen precies is gebeurd bij de bevrijding van de passagiers tijdens de treinkaping en of de mariniers opdracht hadden gekregen om alle kapers te doden.