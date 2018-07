Vrouw ernstig gewond na aanval en verkrachting in de Rotterdamse Herman Bavinckstraat

Een jonge vrouw raakte zaterdagochtend ernstig gewond bij een verkrachting in de Rotterdamse Herman Bavinckstraat in de wijk De Esch.

Een team van twintig rechercheurs is vanochtend in nauwe samenwerking met het openbaar ministerie aan het onderzoek begonnen. De rechercheurs hebben nog niet uitgebreid met het slachtoffer kunnen spreken. Wat nu bekend is, is dat het slachtoffer rond 05.00 uur vanaf Rotterdam Centraal via de Maasboulevard naar haar woning in de Herman Bavinckstraat is gefietst. Ze kwam daar rond 05.30 uur aan. Kort nadat ze haar fiets buiten op straat op slot zette is ze aangevallen door een man. Ze raakte daarbij zoals gezegd ernstig gewond.

Mogelijk is de vrouw op haar fietsroute vanaf een bepaald moment gevolgd. Het onderzoek is in volle gang. De politiehelikopter heeft overzichtsfoto’s gemaakt, het plaats delict is in kaart gebracht en met een aantal getuigen is al gesproken. Rechercheurs hebben gekeken waar camera’s hangen en zijn al bezig om eigenaren daarvan te benaderen. Met speurhonden zijn verschillende zaken uitgelopen.

Informatie?

Hopelijk kunnen we in de komende dagen specifiekere vragen aan u stellen, maar in de tussentijd: heeft u iets gezien of denkt u iets te weten, maar heeft u nog niemand van de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844.