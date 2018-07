Fietser (77) komt om het leven na aanrijding met vrachtwagen

De man fietste over het fietspad van de Sibculoseweg in de richting van Westerhaar. Vanuit de richting Sibculo kwam een vrachtauto. De vrachtauto wilde de N36 op richting Hardenberg en kwam hierbij in aanrijding met de man op de fiets. De politie hield de chauffeur van de vrachtauto aan. Dit betrof een 57-jarige man uit Voorthuizen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.