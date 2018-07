Kleine bosbrand in Boxtel moeilijk te lokaliseren maar vakkundig gedoofd door brandweer

De brandweer rukte hierop uit en nam op verschillende plaatsen poolshoogte, maar trof de vuurhaard niet aan. Een klein uurtje later werd de brandweer opnieuw gealarmeerd, ditmaal voor een kleine bosbrand aan het Hulserstraatje in Boxtel. Achteraf bleek dit de brand te zijn waar de brandweer eerder al naar op zoek was geweest.

Het vuur ging gepaard met de nodige rookontwikkeling en verwoestte een stuk bosgebied van z’n 10 bij 10 meter. Met twee stralen hogedrukspuit doofde de brandweer het vuur dat soms tot hoog in de bomen oplaaide. Met een warmtebeeldcamera werd gecontroleerd of het vuur volledig gedoofd was en er geen hot spots meer aanwezig waren. Voor de zekerheid werd het bosgebied nabij de Dommel nog een goed nat gemaakt voordat de brandweer terugkeerde naar de kazerne.