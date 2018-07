Lokale bui omgeving Apeldoorn mogelijk oorzaak ongeval A50

De weersvoorspelling dat er zaterdag in Gelderland plaatselijk wat regen zou kunnen vallen is uitgekomen.

MeteoGroup uit Wageningen laat weten dat er in de Achterhoek en ten oosten van Apeldoorn zeer lokaal een bui is gevallen. Dit meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat meldde zaterdagavond dat op de A50 tussen Loenen en knooppunt Beekbergen de regen met bakken uit de lucht vliel. Daardoor ontstond daar in de richting van Apeldoorn een ongeval. Een automobilist kwam omgekeerd op de weg te staan. Rijkswaterstaat denkt dat gladheid door de regen mogelijk de oorzaak is van het ongeval. Door de droogte kunnen wegen flink vervuild raken met olie en rubber. Zodra er neerslag valt kan dit een glad laagje vormen op het asfalt.