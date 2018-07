Man zwaargewond bij steekpartij hotel, twee aanhoudingen

Bij een steekincident in de nacht van zaterdag op zondag in Schiedam is in een hotel op het Nieuwlandplein een man zwaargewond geraakt. 'In het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld zijn twee mannen aangehouden', zo meldt de politie zondag.

Melding

De politie kreeg rond 03.30 uur de melding van een steekpartij in een hotel/kamerverhuur aan het Nieuwlandplein in Schiedam en dat er een persoon zwaargewond zou zijn geraakt. 'Agenten troffen inderdaad een zwaargewonde man aan die veel bloed had verloren. Hij had een wond, vermoedelijk een steekwond, in de nek', aldus de politie.

Eerder amok

Getuigen vertelden dat er eerder die nacht amok was gemaakt door twee bewoners. Ze zouden ook een vrouw mishandeld hebben. De politie was daarvoor niet gebeld. Die twee Letse mannen van 27 en 36 zijn vervolgens aangehouden. Gekeken wordt of zij een rol hebben in het letsel van de zwaargewonde man.

Traumahelikopter

Een ambulance en het Mobiel Medisch Team (MMT) per traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het zwaargewonde slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam massaal met diverse eenheden ter plaatse. De recherche en de Forensische Opsporing (FO) zijn een groot onderzoek gestart.

Onderzoek

In dat onderzoek worden ook andere mogelijkheden die de verwondingen kunnen verklaren onderzocht. Bijvoorbeeld dat de man dit zichzelf heeft aangedaan. De politie kan dat op dit moment ook nog niet uitsluiten. Ze hopen dat de gezondheidstoestand van de man het toelaat om hem zondag te kunnen horen. Zijn identiteit is nog niet officieel vastgesteld.