Brandweer met spoed naar grasbrand tegen woning

De brandweer in Schiedam is zaterdagavond met spoed naar de Eerste Tuinsingel gestuurd voor een grasbrand.

Tegen woning

Het stuk gras brandde tegen een woning aan. Nog voordat de brandweer met toeters en bellen de straat in kwam rijden had een buurtbewoner al erger voorkomen en de brand geblust met twee emmers water. De brandweer maakte het stuk gras nog even extra goed nat maar kon daarna al snel weer vertrekken. Er is geen schade ontstaan aan de woning.