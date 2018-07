Ruim 3 miljard dure NZ-lijn na 15 jaar in bedrijf

Grote veranderingen in OV

Het hele bus- en tramnetwerk in en om de stad verandert ook doordat de nieuwe metrolijn gaat rijden. Zo gaan er meer trams rijden tussen Oost en West. En gaan er minder trams en bussen naar het Centraal Station. Daardoor rijden er minder bussen door de IJ-tunnel en wordt het rond het CS minder druk. In Zuid gaan minder trams rijden, omdat de Noord/Zuidlijn ondergronds dezelfde route maakt. Het totale aantal bussen en trams in de stad blijft gelijk, alleen de routes veranderen. Deze veranderingen zullen voor alle dagelijkse reizigers wel even wennen zijn.

Met metro in mum van tijd in de stad

Dit alles om ervoor te zorgen dat de reiziger met het openbaar vervoer sneller op zijn of haar bestemming is. Komt u bijvoorbeeld met de bus uit Broek in Waterland of Purmerend, dan eindigt de rit bij station Noord. Daar pakt u de Noord/Zuidlijn, die u in mum van tijd in de Amsterdamse binnenstad brengt.

Bijzonderheden en feiten

De Noord/Zuidlijn loopt van station Noord in Amsterdam Noord onder het IJ en centrum van Amsterdam door naar station Zuid en heeft een totale lengte van 9,7 kilometer met totaal twee sporen. De lijn heeft het lijnnummer 52 gekregen en de openingsdatum is acht keer verschoven.

Verzakking panden Vijzelgracht

Tijdens de bouw kregen panden aan onder andere de Vijzelgracht te maken met verzakkingen. Dit zorgde er uiteindelijk zelfs voor dat de bouw van de lijn op veel plekken voor de periode van een jaar tijdelijk werd in september 2008. Na onderzoek door een commissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman werd de bouw uiteindelijk toch vervolgd.

Controversieel

De metrolijn is controversieel voor en tijdens de bouw, met name vanwege de wijze van besluitvorming, de hoge kosten en onzekerheid over de financiering, het vele uitstellen van opening, de angst voor schade aan de oude binnenstad van Amsterdam en de gemaakte fouten tijdens de bouw.