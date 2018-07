Brand verwoest dubbele woonboerderij Sint-Oedenrode

Totaal verwoest

De brandweer is van zaterdagavond 19.00 tot zondag 02.00 uur met man en macht in touw geweest maar kon niet voorkomen dat de boerderij volledig afbrandde. Zondagochtend heeft de brandweer nog nabluswerkzaamheden verricht. Momenteel komen veel nieuwsgierigen uit de buurt een kijkje nemen terwijl een beveiligingsbedrijf het object bewaakt. Van bovenaf is goed te zien hoe enorm de schade is. Door de brand is de boerderij totaal verwoest.