Chauffeurs hopen dat airco's elektrische bussen het weer gaan doen

Airco's

Normaliter zou dat geen probleem zijn aangezien de nieuwe bussen met prima werkende airco's zijn uitgevoerd die er tot voor kort voor zorgden dat de temperatuur voor de chauffeur en zijn passagiers in de bus aangenaam is. Maar dat was tot voor kort. Sinds enkele dagen lijken de airco's van alle bussen opeens niet meer te werken of op een laag pitje te zijn gezet, zo melden bronnen rond Connexxion aan BlikopNieuws.nl.

Getest op langere actieradius

Het vermoeden onder de chauffeurs is nu dat er wordt getest of de stroom die hiermee bespaard wordt kan worden gebruikt voor de bussen die tussen Uithoorn en Amsterdam pendelen zodat zij voortaan na twee retourtjes Amsterdam pas hoeven te worden opgeladen en niet zoals dat nu het geval is na elke retourtje van Uithoorn naar Amsterdam.

Tropische temperaturen voorspeld

Aangezien de temperaturen aankomende week richting tropisch gaan en het voor de chauffeur en zijn of haar passagiers zonder goed werkende airco niet te harden is in de bus hopen zij dat de airco's het deze week gewoon weer gaan doen. Connexxion was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.