Weinig Nederlanders denken aan ouderen tijdens hitte

Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Negen procent van de Nederlanders gaat bij oudere buurtgenoten na of zij extra hulp kunnen gebruiken in warme dagen. Bij hitte zijn het juist ouderen die risico lopen; uitdroging en oververhitting liggen op de loer. Het Rode Kruis roept Nederlanders op om na te gaan of oudere familieleden en ouderen in de omgeving hulp kunnen gebruiken. Mocht het Nationaal Hitteplan geactiveerd worden, dan staan hulpverleners van het Rode Kruis ook klaar om ouderen te helpen.

Ouderen ervaren minder snel een dorstprikkel terwijl zij wel genoeg moeten drinken om het vochtpeil op balans te houden. Tegelijkertijd zijn zij in sommige gevallen afhankelijk van hulp van anderen en is het daarom handig als iemand meekijkt hoe het huis goed koel kan blijven. ,,Met ons burgerhulpnetwerk hebben wij al vaker mensen geholpen wanneer het Nationaal Hitteplan geactiveerd was. We geven tips en kijken of er aanpassingen in huis nodig zijn om het zo koel mogelijk te houden”, zegt Nico Zuurmond, Manager Nationale Hulp van het Rode Kruis. ,,We zien dat het nodig is; tijdens een eerdere hulpactie werd het duidelijk dat een vrouw ’s nachts nog onder een winterdekbed sliep, terwijl het ruim boven de 30 graden was.”

Wat te doen

Het Rode Kruis roept familie en kennissen van kwetsbare ouderen op om tijdens warme dagen extra op de ouderen te letten. Zo is het raadzaam samen door het huis te gaan en te kijken of er voldoende maatregelen zijn genomen om het huis koel te houden. Ook belangrijk is dat er genoeg wordt gedronken, zo’n 2 liter per dag, ook als mensen geen dorst hebben. Daarnaast is luchtige kleding van belang en is het goed om zware inspanning tijdens de warmste uren van de dag te vermijden. Ook is het goed om na te gaan of er extra gelet moet worden op medicatie die wordt ingenomen. Sommige medicijnen hebben invloed op de vochthuishouding. Als hierover vragen zijn, is het belangrijk om contact op te nemen met de apotheek of de huisarts.



Inzet hulpverleners

Het Rode Kruis zet zich samen met de GGD, onder andere in Gelderland en Amsterdam, in om lokale hitteplannen op te stellen. Hoe heet het is, kan van plek tot plek verschillen. Denk aan steden, waar het warmer kan worden door de bebouwing. Met een lokaal hitteplan wordt gekeken hoe warm het op bepaalde plekken wordt, en er wordt gekeken waar kwetsbare mensen wonen. Die mensen hebben mogelijk hulp nodig als het warm wordt. Mocht het Nationaal Hitteplan van kracht gaan komende week, dan gaat het Rode Kruis met haar burgerhulpnetwerk Ready2Help op pad om hulp te bieden aan ouderen. De Ready2Helpers geven voorlichting over hoe ouderen het beste om kunnen gaan met hitte. Ook voeren zij een warmtecheck uit in de woningen van zelfstandig wonende ouderen. Ze bezoeken vooral ouderen in stedelijke gebieden omdat het daar vaak nog iets warmer is dan in landelijke gebieden of aan de kust.



Gevaren

Niet alleen voor ouderen is hitte een risico. Ook sporters, evenementenbezoekers, zieken en zwangere vrouwen doen er goed aan om voorzorgsmaatregelen te nemen, goed te drinken en eten en te zorgen voor verkoeling. Mocht het toch misgaan, dan kan via de EHBO-app van het Rode Kruis gekeken worden wat voor maatregelen er getroffen moeten worden wanneer iemand is bevangen door de hitte.