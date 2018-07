Nationaal Hitteplan actief in heel Nederland

Daarmee roept het RIVM op extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen. Extra alertheid kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken. Ook de zonkracht is de komende dagen hoog. De huid kan dan snel verbranden.

Aanhoudende hitte

Volgens de voorspellingen van het KNMI loopt de temperatuur de komende dagen op naar waarden rond de 30 graden. Ook in de nacht wordt niet veel kouder dan een graad of 20. Aanhoudend warm weer brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen mensen zoals ouderen, mensen in verzorgingshuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Maatregelen tegen de zon en de hitte

Drink voldoende;

Draag dunne kleding die enige bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

Zoek de schaduw op;

Smeer de huid in met zonnebrandcrème;

Beperk lichamelijke inspanning in de middag;

Houd de woning koel door tijdig zonwering, ventilator of airconditioning te gebruiken

Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Over het hitteplan

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn onder andere de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid factoren waarmee in de beslissing rekening wordt gehouden. Meer over het hitteplan staat op rivm.nl/hitte.

Hoge zonkracht

De kracht van de ultraviolette (UV) straling van de zon is de komende dagen ook hoog. Waarschijnlijk ligt die zo rond de 7. Dat betekent dat de huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Bescherm uzelf dus tegen de zon. Het RIVM meet voortdurend de zonkracht. De actuele zonkracht staat op rivm.nl/zonkracht.

Tips, advies en hulp nodig?

Voor tips, advies of vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw regionale GGD. Het Rode Kruis deelt ook adviezen via de website en sociale media zolang de hitte aanhoudt. De actuele zonkracht vindt u op de site over zonkracht en de actuele weersverwachting op de site van het KNMI.